Яценюк поедет в Вашингтон
13:46, 21 июня 2013Политика
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С 23 до 26 июня председатель Политсовета ВО «Батькивщина», председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк будет находиться в Вашингтоне.
Яценюк посетит Вашингтон
В рамках визита запланированы рабочие встречи с официальными лицами Администрации Президента, Федерального правительства, Сената и Конгресса США, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».
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24 июня Яценюк выступит с публичной лекцией в Брукингском институте (Brookings Institute) на тему «Инвестиции в будущее Украины: определение политических и экономических возможностей».
Яценюк также проведет встречи с представителями общественных организаций, экспертами, представителями украинской диаспоры.
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