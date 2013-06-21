Яценюк поедет в Вашингтон

В рамках визита запланированы рабочие встречи с официальными лицами Администрации Президента, Федерального правительства, Сената и Конгресса США, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

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24 июня Яценюк выступит с публичной лекцией в Брукингском институте (Brookings Institute) на тему «Инвестиции в будущее Украины: определение политических и экономических возможностей».

Яценюк также проведет встречи с представителями общественных организаций, экспертами, представителями украинской диаспоры.