11 июня будет проведен тест-драйв мотоцикла для кругосветного путешествия украинки Анны Гречишкиной
11 июня 2013, 12:00, тренировочный автомототрек Феофания.
Украинская мотопутешественница и общественный деятель Анна Гречишкина представитв действии мотоцикл, на котором совершит кругосветное путешествие.
В условиях имитации реальной ситуации мотоциклистка преодолеет на подготовленном транспортном средстве естественные препятствия в условиях бездорожья и непредвиденных ситуаций.
Также в ходе тест-драйва Анна продемонстрирует специальные навыки, которые необходимы для совершения путешествия и позволят в одиночку преодолевать препятствия и справляться с возникшими проблемами в дороге не прибегая по возможности к посторонней помощи. Будут раскрыты все аспекты подготовки пилота и мотоцикла.
Анна Гречишкина обнародует рекорды, которые планирует установить в рамках путешествия.
В тест-драйве примут участие:
1. Анна Гречишкина.
2. Представители Книги Национальных Рекордов Украины
3. Президент Национальной Ассоциации Мотоциклистов
4. Команда проекта в составе лиц, отвечающих за материально-техническую, географическую, организационную и обучающую составляющие кругосветного путешествия.
Подробнее ознакомиться с проектом кругосветного путешествия Анны Гречишкиной вы сможете по следующим ссылкам: http://goo.gl/Vnuu3http://www.facebook.com/FemaleWorldTripOnMotorcycle?fref=ts
Дата: 11 июня 2013 г.
Время: 12.00
Место: автомототрек Феофания и прилегающая пересеченная местность.
Карта проезда:http://fps.ua/motoshkola/kontakty-shkoly.php
Аккредитация СМИ:
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