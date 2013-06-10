11 июня будет проведен тест-драйв мотоцикла для кругосветного путешествия украинки Анны Гречишкиной

11 июня 2013, 12:00, тренировочный автомототрек Феофания.

Украинская мотопутешественница и общественный деятель Анна Гречишкина представитв действии мотоцикл, на котором совершит кругосветное путешествие.

В условиях имитации реальной ситуации мотоциклистка преодолеет на подготовленном транспортном средстве естественные препятствия в условиях бездорожья и непредвиденных ситуаций.

Также в ходе тест-драйва Анна продемонстрирует специальные навыки, которые необходимы для совершения путешествия и позволят в одиночку преодолевать препятствия и справляться с возникшими проблемами в дороге не прибегая по возможности к посторонней помощи. Будут раскрыты все аспекты подготовки пилота и мотоцикла.

Анна Гречишкина обнародует рекорды, которые планирует установить в рамках путешествия.

В тест-драйве примут участие:

1. Анна Гречишкина.

2. Представители Книги Национальных Рекордов Украины

3. Президент Национальной Ассоциации Мотоциклистов

4. Команда проекта в составе лиц, отвечающих за материально-техническую, географическую, организационную и обучающую составляющие кругосветного путешествия.

Подробнее ознакомиться с проектом кругосветного путешествия Анны Гречишкиной вы сможете по следующим ссылкам: http://goo.gl/Vnuu3http://www.facebook.com/FemaleWorldTripOnMotorcycle?fref=ts

Дата: 11 июня 2013 г.

Время: 12.00

Место: автомототрек Феофания и прилегающая пересеченная местность.

Карта проезда:http://fps.ua/motoshkola/kontakty-shkoly.php

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