Политолог: Королевская не обнародует списки, так как их еще согласовывают с Банковой

Об этом сегодня в комментарии УНИАН заявил политолог Алексей Гарань.

«Я не исключаю, что списки не обнародовались, потому что их еще согласовывают с Банковой», - сказал политолог.

Он отметил, что об “искусственности” проекта по созданию партии «Украина – вперед!» шла речь с самого начала. “Сейчас мы видим, что фактически все это не поддается сомнению. И вхождение в пятерку футболиста Андрея Шевченко, и то, что Королевскую показывают на Первом национальном в прайм-тайм – это четкое свидетельство того, что данная политическая партия является искусственным политическим проектом власти», - сказал эксперт.

По словам А.Гараня, до сих пор непонятно, утверждались ли вообще избирательные списки на съезде партии. «Я общался с делегатами съезда, 14 человек вообще не знают, принимали ли этот список, и что там в нем написано», - сказал он.

А.Гарань не сомневается, что АП включит «своих людей» в избирательный список партии Н.Королевской «Украина – вперед!»

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Как сообщал УНИАН, 1 августа на съезде партии «Украина – Вперед!», который проходил вечером в поле в селе Буки Сквирского района Киевской области, не были обнародованы избирательные списки этой политической силы.

Во время брифинга журналисты спросили Н.Королевскую, почему не были утверждены списки на съезде и почему они не были объявлены. Она ответила, что этот съезд, на котором присутствуют журналисты, является вторым, а списки были утверждены на закрытой части съезда, который проходил в тот день в 16.00.

Н.Королевская также заверила, что на закрытой части съезда все происходило «в соответствии с нормами действующего законодательства».

Сегодня, 2 августа, партия "Украина - Вперед!" обнародовала первую десятку своих кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе на очередных парламентских выборах 28 октября 2012 года.