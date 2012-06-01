От объединенной оппозиции требуют определиться: НАТО или ОДКБ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат из фракции НУ-НС Роман Зварич сегодня во время круглого стола относительно внешнеполитических приоритетов в программе объединенной оппозиции.

«Я предлагал бы дополнить программу отдельным разделом, где четко были бы определены наши приоритеты относительно решения вопросов безопасности, которые стоят перед государством, а также четко определить, будем ли мы продолжать линию на интеграцию в Североатлантический альянс, или будем иметь другой ответ на этот вопрос», - сказал Р.Зварич.

По его словам, вызовы, стоящие перед миром, не дают возможности какому-либо государству решать вопрос безопасности самостоятельно, и поэтому нужно интегрироваться в ту или другую систему коллективной безопасности. Он добавил, что первой системой мог бы стать Альянс, который доказал свою эффективность решать те или иные проблемы и вызовы. В частности, по словам Р.Зварича, речь идет о локальных войнах и терроризме.

Вторая система, добавил он, это так называемый Ташкентский пакт (ОДКБ), который имеет чисто колониальный подход, поскольку одна страна – Российская Федерация – диктует свои правила, а другие «лишь будут подтанцовывать».