Азаров успокоил: у него хватит власти заставить вице-премьеров слушаться

Перестановки в правительстве логично завершают формирование структур, отвечающих за национальную безопасность.

Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ в эфире программы «Шустер live» в пятницу вечером.

«Все это логично завершает формирование тех структур, которые отвечают за национальную безопасность, за реакцию нашей страны на те угрозы и те риски, с которыми связана сегодняшняя ситуация в мире», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что имеет достаточно полномочий, и все члены правительства исполняют все его распоряжения.

"Поверьте, у меня достаточно власти, и все министры и вице-премьер-министры будут, безусловно, исполнять все распоряжения премьер-министра. В противном случае они не будут работать в правительстве", - заявил Н.АЗАРОВ.