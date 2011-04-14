Эксперты: полицейские методы Тигипко вызовут акции неповиновения бизнеса

Методы, которыми власть намерена бороться с «серыми» зарплатами, могут привести к новым акциям неповиновения бизнеса, пишет журнал WEEKLY.UA.

Издание отмечает, что Министерство соцполитики, курируемое вице-премьер-министром Украины Сергеем ТИГИПКО, намерено бороться с зарплатами в конвертах с помощью трех специальных законопроектов. Первым из них предлагается регламентировать минимальный уровень зарплаты отдельно для каждой категории работников, в том числе для руководящего звена.

«Мы предлагаем утвердить восемь квалификационных категорий — начиная с работников низкой квалификации и заканчивая руководителями. Для каждой из них планируется установить специальный коэффициент, который будет умножаться на минимальную зарплату. Начислять зарплату ниже этого порога будет запрещено», — объяснил вице-премьер WEEKLY.UA.

Какая зарплата будет у каждой из восьми категорий работников, пока неизвестно. Их еще предстоит рассчитать и утвердить правительству. Пока в Минсоцполитики только предполагают, что заработок топ-менеджера будет составлять не менее пяти минимальных окладов, то есть 4,8 тыс. грн.

В то же время Минсоцполитики намерено усилить ответственность работодателей за выплату жалованья «в конвертах». За такое нарушение может грозить штраф в размере 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (11 тыс. грн.). Также предлагается установить более суровое наказание за выплату зарплаты ниже минимального уровня (960 грн./мес.) — вплоть до тюремного заключения.

Профсоюзы уже выступили против обнародованных инициатив. Они утверждают, что реализация задуманного приведет к еще большей «тенизации» зарплат. «Такие полицейские методы заставят бизнес искать новые лазейки в законодательстве, чтобы избежать наказания. Наверняка часть сотрудников будут просто переведены на трудовые договоры», — говорит председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК.

По его мнению, проблему не решить, если не снизить налоги на заработную плату. В Украине прямая налоговая нагрузка на фонд заработной платы достигает 41,5%, тогда как в западных странах — 25–27%. Это и заставляет работодателей вести двойную бухгалтерию, минимизируя расходы на уплате различных взносов.

Член парламентского комитета по вопросам предпринимательства и регуляторной политики Ксения ЛЯПИНА считает, что недопоступления в бюджет вполне можно компенсировать другими налогами, например на недвижимость промышленного назначения или на роскошь.

Однако правительство пока не готово пойти на такой «бартер». С.ТИГИПКО, в частности, заявляет, что налоги на зарплату могут быть снижены лишь после ее выведения из «тени». Предприниматели этому не верят — какой смысл Кабмину будет отказываться от дополнительных доходов, если все вдруг станут платить, сколько предписано, отмечает журнал.