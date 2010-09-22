Королевская видит, что украинских женщин хотят сделать заложницами

Украинских женщин хотят сделать заложниками непоследовательной и бесчеловечной политики правительства. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, представляя в парламенте законопроект «Об установлении моратория на повышение пенсионного возраста для женщин».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, заявление вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО об обязательном повышении пенсионного возраста для женщин вызвало панику и тревожные настроения у наших матерей. «Украинских женщин хотят сделать заложниками непоследовательной и бесчеловечной политики правительства. Ко мне обратились десятки женских общественных организаций с просьбой выступить с законодательной инициативой и отложить увеличение пенсионного возраста для женщин, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - И их возмущение вполне понятно, ведь пенсия – это гарантия государства, что гражданин сможет нормально жить в старости. Но принятие «черной реформы Тигипко» гарантирует людям нищую и убогую старость».

Тем, кто аргументирует необходимость повышения пенсионного возраста для украинских женщин примером Европейского Союза, страны которого повышают пенсионный возраст, Н.КОРОЛЕВСКАЯ ответила: «Разве можно сравнивать возможности пенсионеров в Европе и в Украине? Средняя пенсия по старости в Германии составляет 950 евро. В Украине она в 10 раз меньше! В Европе выход на пенсию – это начало «времени путешествий». В Украине – это начало нищеты и безысходности».

Глава Комитета Верховной Рады считает необоснованной позицию правительства, которое повышением пенсионного возраста хочет решить проблему дефицита Пенсионного фонда. «Экономический эффект от нововведения в 2011 году не превысит 2 млрд. грн., что составляет лишь 3% от ожидаемого дефицита Пенсионного фонда. При этом в стране нужно дополнительно создать как минимум 180 тыс. новых рабочих мест для тех, кто будет вынужден работать на 5 лет дольше, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - В итоге мы получим новую армию пожилых безработных, которые окажутся на грани выживания – работу найти невозможно, а на пенсию еще рано».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что реформировать пенсионную систему необходимо, и, вероятно, не только популярными методами. «Но я также убеждена, что прежде чем росчерком пера заставить сотни тысяч женщин предпенсионного возраста вновь искать работу, необходимо создать условия для их достойной занятости. Я еще раз подчеркну – достойной занятости, чтобы работа на старости лет не превращалась в унижения за копейки», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет. Об этом говорится в меморандуме украинской власти Международному валютному фонду. Как отмечается в документе, с целью разрешения структурных проблем в имеющейся пенсионной системе, уменьшения дефицита Пенсионного фонда, руководство государства обязуется в сентябре подать в Верховную Раду проект закона, принятие которого, в частности, будет предусматривать постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.

Сегодня, 22 сентября, Верховная Рада Украины отказалась принять два законопроекта об установлении моратория на повышение пенсионного возраста для женщин.

В частности, за принятие законопроекта "Об установлении моратория на повышение пенсионного возраста для женщин", внесенного народными депутатами от БЮТ Наталией КОРОЛЕВСКОЙ и Евгением СУСЛОВЫМ, проголосовали всего 202 народных депутата из 421 зарегистрированного в сессионном зале. Принятие законопроекта поддержали 123 депутата от БЮТ, 48 от НУ-НС, 27 от КПУ, один от Блока Литвина и трое внефракционных.

Второй законопроект, внесенный депутатом от БЮТ Валерием СУШКЕВИЧЕМ, также не набрал необходимого количества голосов. За его принятие проголосовало только 197 народных депутатов из 422 зарегистрированных в сессионном зале. "За" проголосовали 118 депутатов от БЮТ, 48 от НУ-НС, 27 от КПУ, один от Блока Литвина и трое внефракционных.