Ефремов говорит, что коалиция под Терехина не копает - его и так уволили
Комитеты объединят на этой неделе?
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает реальным уже на этой неделе принять решение об объединении двух парламентских комитетов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
По словам А.ЕФРЕМОВА, речь идет об объединении Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности и Комитета по таможенной и налоговой политики.
А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Не исключаю, что на этой неделе может быть рассмотрен вопрос об объединении этих комитетов».
На вопрос о том, что, по мнению оппозиции, таким образом коалиция хочет отстранить представителя БЮТ Сергея ТЕРЕХИНА как главы Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности от рассмотрения проекта Налогового кодекса, А.ЕФРЕМОВ ответил, что в таком случае оппозиция забывает о решении самого комитета об увольнении С.ТЕРЕХИНА с должности.
Он напомнил, что большинство членов Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности приняли решение об увольнении С.ТЕРЕХИНА с поста главы комитета.
А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Мы (коалиция – УНИАН) не идем по этому пути и хотели бы более корректно поступать в отношении наших коллег».
По его словам, именно объединение комитетов, которые раньше «были искусственно разделены», и является тем корректным путем по отношению к С.ТЕРЕХИНУ.