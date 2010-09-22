Ефремов говорит, что коалиция под Терехина не копает - его и так уволили

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает реальным уже на этой неделе принять решение об объединении двух парламентских комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, речь идет об объединении Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности и Комитета по таможенной и налоговой политики.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Не исключаю, что на этой неделе может быть рассмотрен вопрос об объединении этих комитетов».

На вопрос о том, что, по мнению оппозиции, таким образом коалиция хочет отстранить представителя БЮТ Сергея ТЕРЕХИНА как главы Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности от рассмотрения проекта Налогового кодекса, А.ЕФРЕМОВ ответил, что в таком случае оппозиция забывает о решении самого комитета об увольнении С.ТЕРЕХИНА с должности.

Он напомнил, что большинство членов Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности приняли решение об увольнении С.ТЕРЕХИНА с поста главы комитета.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Мы (коалиция – УНИАН) не идем по этому пути и хотели бы более корректно поступать в отношении наших коллег».

По его словам, именно объединение комитетов, которые раньше «были искусственно разделены», и является тем корректным путем по отношению к С.ТЕРЕХИНУ.