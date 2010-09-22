В Киевской области за одну ночь испортили 30 бигбордов Батькивщины?

Председатель Киевской областной организации ВО «Батькивщина» Константин БОНДАРЕВ заявляет, что в Киевской области началось массовое уничтожение бигбордов партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облорганизации «Батькивщины».

По словам К.БОНДАРЕВА, наиболее критическая ситуация в Мироновском и Васильковском районах, где всего за одну ночь уничтожили 30 бигбордов с политической рекламой «Батькивщины». Также посрывали борды в Броварах и Буче, сказал руководитель партийной организации.

«Закрытие каналов, ограничение в СМИ хоть какой-то информации об оппозиции, создание «клонов» «Батькивщины», подделка документов, угрозы чиновникам, а с недавних пор даже членам ЦИК, массовое уничтожение бигбордов оппозиции – все это похоже на агонию действующей власти. Власти, которая прибегает к любым средствам, чтобы по результатам местных выборов захватить власть на всех уровнях и установить полный контроль над страной. Понятно, что испортить бигборд легче всего ночью, но без «прикрытия» заинтересованных властных должностных лиц это сделать не легко», - отметил К.БОНДАРЕВ.

Он подчеркнул, что как депутат Верховной Рады Украины от БЮТ, в соответствии со статьей 16 Закона «О статусе народного депутата», уже подал обращение в Главное управление Министерства внутренних дел Украины и прокуратуры Киевской области по выявлению лиц, повредивших бигборды «Батькивщины» в Киевской области.