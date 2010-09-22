Королевская глубоко копает: подземную воду можно будет качать без разрешений

В Украине свыше 260 населенных пунктов лишены доступа к качественной питьевой воде. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, представляя в парламенте законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины о недрах относительно добычи питьевых подземных вод».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, по словам депутата, «сейчас без специальных разрешений землевладельцы и землепользователи могут добывать питьевую воду на глубине до 20 м. Однако ресурсы качественной питьевой воды на этих горизонтах сегодня фактически отсутствуют. Более того, свыше 260 населенных пунктов в Украине сегодня лишены доступа к качественной питьевой воде»

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, норма о свободном доступе к питьевой воде на глубине до 20 метров в условиях ухудшения экологической ситуации устарела и требует изменений. «В существующих условиях для собственного потребления людям обычно приходится добывать воду с большей глубины, чем предусмотрено законом. Часто это происходит в горной местности, а также в районах горнодобычи, где из-за ведущихся работ подземные воды уходят на все большую глубину. Искусственные ограничения, фактически вынуждают людей нарушать закон», – считает она.

Глава парламентского комитета предложила в своем законопроекте снять ограничение в 20 метров на добычу подземных вод. «Законопроектом предусмотрено, что право добычи питьевой воды без дополнительных разрешений предоставляется при условии, что производительность водозаборов подземных вод не превышает 300 куб. м. в сутки», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Сегодня, 22 сентября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины о недрах относительно добычи питьевых подземных вод» (№4679, автор – Н.КОРОЛЕВСКАЯ).

Предложенным проектом ограничение на добычу подземных вод с глубины не более 20 метров снимается. Законопроектом предоставляется право землевладельцам и землепользователям без получения специальных разрешений добывать подземную пресную воду, независимо от глубины добычи, при условии, что производительность водозаборов подземных вод не превышает 300 куб. м. в сутки.