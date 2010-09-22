Литвин: никто так не знает, что нужно людям, как вчерашняя власть
Спикер просит не политизировать
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает депутатов не политизировать вопрос повышения пенсионного возраста.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время обсуждения в парламенте вопроса о моратории на повышение пенсионного возраста.
Председатель ВР в который раз отметил, что в парламенте нет ни одного проекта закона о повышении пенсионного возраста. По его словам, нынешнее обсуждение вопроса подтвердило, что "нужно не столько решение, сколько сам процесс". "А в этом процессе мы совместными усилиями разрушаем страну. Обсуждением этого вопроса мы не получили поддержки людей, но тревогу привнесли", - сказал он.
По словам В.ЛИТВИНА, "никто так не знает, что нужно людям, как политики, которые вчера были властью, а сегодня ее потеряли".
Спикер отметил, что в сейчас нужно бороться больше за повышение заработной платы.
В.ЛИТВИН высказал мнение, что можно было бы провести парламентские слушания по этому вопросу.