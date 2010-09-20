Фракция “БЮТ-Батькивщина” исключила из своего состава 28 депутатов

Фракция "БЮТ-Батькивщина" исключила из своего состава 28 народных депутатов.

Как сообщил УНИАН источник во фракции "БЮТ-Батькивщина", соответствующее решение было принято сегодня на заседании фракции.

В частности, из состава фракции были исключены 23 народных депутата, которые официально заявили о своем вхождении в состав коалиции. Кроме того, были исключены депутаты Валерий ПИСАРЕНКО, Владимир ПИЛИПЕНКО и Святослав ОЛИЙНЫК, входящие в так называемую "группу Портнова" (Андрей ПОРТНОВ - заместитель главы Администрации Президента, бывший депутат от БЮТ - УНИАН).

Также из состава "БЮТ-Батькивщины" исключены народные депутаты Игорь ВОРОТНЮК и Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО. В то же время источник не назвал причин исключения из фракции двух последних нардепов.