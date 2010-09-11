Азаров заявляет, что Кабмин не вмешивается в ход местных выборов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство не вмешивается в ход выборов в местные органы власти.

Об этом он заявил в ходе VI Украинского муниципального форума, который проходил вчера в Ялте (АРК), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«Правительство не вмешивается в ход выборов в местные органы власти и будет работать с теми, кого изберет народ», - сказал Н.АЗАРОВ

В то же время он отметил заинтересованность правительства в приходе к власти в регионах «квалифицированных и порядочных людей».

«Мы будем работать со всеми - в том числе и с представителями оппозиционных политических сил, главное, чтобы они, каждый на своем месте, занимались не политиканством, а канализацией, ремонтом дорог, строительством», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

«Время голословных демагогов, которые могут показывать себя лишь на телевизионных ток-шоу, - прошло», - добавил глава правительства.