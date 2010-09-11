Фракция Кличко осознанно голосовала за ликвидацию райсоветов

Экс-руководитель Печерского района столицы, депутат Киевсовета от фракции «Блок Виталия Кличко» Анатолий КОВАЛЕНКО уверен, что новоизбранные районные советы углубили бы кризис управления в городе.

Об этом идет речь в комментарии А.КОВАЛЕНКО, переданном УНИАН.

«Новоизбранные районные советы, в случае их избрания 31 октября, лишь углубили бы кризис управления в Киеве», - заявил А.КОВАЛЕНКО, комментируя результаты заседания Киевсовета 9 сентября, на котором было принято решение о ликвидации райсоветов в столице.

По словам депутата, фракция досконально изучила вопрос функционирования райсоветов в Киеве, и на основе этого анализа пришла к заключению, что проводить выборы 31 октября в райсоветы в Киеве в их сегодняшнем виде и полностью урезанных полномочиях не имеет смысла и станет лишним расходованием и так крайне ограниченных средств городского бюджета.

По мнению А.КОВАЛЕНКО, сегодняшняя ситуация с райсоветами стала логическим результатом четырехлетней политики мэра города и его «молодой команды» относительно жесткой и чрезмерной централизации полномочий на Крещатике, 36. Неэффективная и непродуманная реализация этой политики, отсутствие нормальной кадровой составляющей в работе городских служб привели к полному параличу и кризису как районного, так и городского звена самоуправления, уверен депутат. «А молчаливое согласие районов на такие действия и беззубость районных депутатов и советов является лишним свидетельством их ненадобности в сегодняшнем виде», - отметил он.

Так, по словам А.КОВАЛЕНКО, в Печерском районе Киева за последние несколько лет сложились «крайне тревожные тенденции».

«В прошлом году бюджет района выполнен лишь на 73%, а, следовательно, остались недофинансированными важные социальные программы. А за первое полугодие этого года бюджет выполнен вообще лишь на 25% годового плана. Это катастрофа районного масштаба. Я уже не говорю о провале в сфере ЖКХ и благоустройства территории – печеряне почувствовали на себе результаты «ведения» хозяйства минувшей зимой», - отметил экс-руководитель этого района.

А.КОВАЛЕНКО обратил внимание на то, что киевляне стоят на пороге нового отопительного сезона, но кардинальных шагов по улучшению ситуации не сделано.

«Приведу еще один пример – благоустройством и уборкой территории центрального городского парка – Мариинского – занимается лишь один работник. Районы превратились в кассы по выплате зарплаты бюджетникам, но и с этим не справляются», - утверждает депутат горсовета.

А.КОВАЛЕНКО выразил убеждение, что в Киеве нужно полностью изменить систему власти, разграничить обязанности и полномочия между городской и районными звеньями управления.

«Самоуправление в Киеве должно начинаться с районов. Наделить органы самоуправления соответствующими бюджетными и имущественными ресурсами для возможности выполнения своих обязанностей. Максимально приблизить власть к населению в соответствии с положениями Европейской хартии о местном самоуправлении», - отметил А.КОВАЛЕНКО.

Для этого, по его мнению, первым шагом сегодня должно быть проведение городского референдума, где киевляне будут иметь возможность выразить доверие или недоверие Киевскому городскому председателю и нынешнему составу Киевсовета, которые привели к кризису самоуправления в городе, дать оценку разграничению полномочий мэра и председателя КГГА, а также определиться с оптимальной моделью местного самоуправления в столице.