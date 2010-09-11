Партии регионов нужен вопрос о языке, чтобы не касаться пенсий и тарифов

Партия регионов в связи со сложной социально-экономической ситуацией намерена использовать во время избирательной кампании в местные советы принятие закона о свободном использовании русского языка как основной аргумент для привлечения на свою сторону русскоязычных избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение политологи высказали на пресс-конференции в Киеве в связи с внесением руководителями фракций Партии регионов, КПУ и Блока Литвина законопроекта о языках.

"Законопроект, безусловно, инициирован в контексте местных выборов. Это прогнозируемо, потому что других козырей нет. Неудовлетворенность социальной и экономической политикой растет, рейтинг среди сторонников падает. Эти голоса могут подобрать ТИГИПКО и другие новые политические силы Юго-Востока Украины. "Регионы" не могут идти на местные выборы с идеей увеличения пенсионного возраста, а нужно компенсировать это гуманитарными идеологическими вопросами. Вот поэтому и возникает необходимость принять этот закон на старте избирательной кампании в местные органы власти", - сказал директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ.

В свою очередь президент Аналитического центра "Открытая политика" Игорь ЖДАНОВ выразил уверенность, что парламентская коалиция без особых сложностей примет законопроект о свободном использовании русского языка. "Сомнений нет: этот закон примут. Ведь со стороны Партии регионов это абсолютно последовательная позиция, она выполняет свои предвыборные обещания, которые они давали во время многих выборов. И благодаря этому, они будут переводить дискуссии из социально-экономической сферы в сферу идеологическую и гуманитарную, чтобы не касаться тарифов и цены на газ", - отметил политолог.

Между тем директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ прогнозирует, что принятие закона может происходить в сложных условиях. "Я думаю, что 100-процентных шансов нет. Там есть проблемы, и могут быть внесены такие изменения, которые сделают этот закон совсем не тем, который нужен русскоязычному обществу", - считает он.

"Это серьезное испытание для нынешней власти. Данный законопроект будут использовать как в качестве пиара самой коалиции власти, так и в качестве контрпиара против нее. Если власть, коалиция доведет дело до конца, если этот закон будет принят, подписан и будет реализовываться, то, конечно, это сыграет в плюс нынешней власти на Юго-Восточной Украине. Если же данный законопроект не будет доведен до голосования или будет провален, то это может обернуться серьезными электоральными потерями для Партии регионов. Поэтому теперь уже дело принципа для регионалов - довести данный законопроект до логического завершения, до его введения в действие", - отметил руководитель Украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ.