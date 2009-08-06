Яценюк: лозинщина и ратушнянщина - звенья одной цепи

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК обращается к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с требованием немедленно расследовать факт избиения городским председателем Ужгорода Сергеем РАТУШНЯКОМ активистки “Фронта перемен”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инициативы Арсения ЯЦЕНЮКА “Фронт перемен”.

«Я буду держать это дело на контроле вплоть до самого суда и наказания», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

«Это все – звенья одной цепи безнаказанности: лозинщина, ратушнянщина. Но я положу этому конец» - заявил лидер «Фронта перемен».

Как сообщалось, сегодня в Ужгороде мэр города С.РАТУШНЯК напал на активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

По данным “Фронта перемен”, инцидент произошел близ химического факультета Ужгородского Национального университета. Девушки в информационной палатке распространяли среди прохожих печатную продукцию.

"Сергей РАТУШНЯК, который по неизвестным причинам оказался в это время поблизости, начал нецензурно оскорблять девушек, набросился на одну из них, ухватил за горло и изо всех сил толкнул на землю. После разрушил палатку, сел в машину и уехал совсем", - отмечается в сообщении.