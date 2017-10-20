Украина до сих пор не получила ответа от Москвы по поводу возможности посещения украинских заключенных в РФ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская еще не получила ответа от российского омбудсмена Татьяны Москальковой о возможности посещения украинских заключенных в Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

Лутковская отметила, что не имеет возможности встретиться с украинскими заключенными, которые незаконно содержатся на территории России.

"К сожалению, на сегодняшний день такой возможности нет. Я теоретически могу приехать на территорию Российской Федерации, но осуществить свои функции в качестве омбудсмена, к сожалению, не могу", - сказала Лутковская.

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Она напомнила, что несколько недель назад отправила письмо Уполномоченного РФ по правам человека о том, что есть граждане РФ, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Украины.

"Я предлагаю ей приехать и посетить этих граждан Российской Федерации и в ответ прошу дать мне возможность посетить тех украинцев, которые находятся под стражей на территории Российской Федерации. Пока я жду ответа коллеги и очень надеюсь, что ответ будет", - сказала Лутковская.

Как сообщал УНИАН ранее, российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова не верит в существование в России секретной тюрьме ФСБ.

"Секретные тюрьмы ФСБ - никогда ни одной жалобы ко мне не поступало на этот счет. Не верю", - заявила она.