Российский омбудсмен отказывается верить в существование секретной тюрьмы ФСБ
12:44, 26 июля 2017Мир
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Москалькова не верит, что в России существует тайная тюрьма ФСБ, о которой говорилось в заявлениях двух фигурантов дел о терроризме.
Омбудсмен прокомментировала сообщения о скрытой тюрьме ФСБ / фото inforesist.org
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова не верит в существование в России секретной тюрьмы ФСБ, сообщает "ТАСС".
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"Секретные тюрьмы ФСБ - никогда ни одной жалобы ко мне не приходило на этот счет. Не верю", - заявила она.
Ранее два собеседника, знакомые с расследованием уголовных дел о терроризме в РФ, сообщили российскому изданию Republic, что в ведении Федеральной службы безопасности РФ есть "секретная тюрьма", где в разное время до официального задержания находились подозреваемые в терактах. Там их пытали, после чего они подписывали признательные показания.
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