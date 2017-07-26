Российский омбудсмен отказывается верить в существование секретной тюрьмы ФСБ

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова не верит в существование в России секретной тюрьмы ФСБ, сообщает "ТАСС".

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"Секретные тюрьмы ФСБ - никогда ни одной жалобы ко мне не приходило на этот счет. Не верю", - заявила она.

Ранее два собеседника, знакомые с расследованием уголовных дел о терроризме в РФ, сообщили российскому изданию Republic, что в ведении Федеральной службы безопасности РФ есть "секретная тюрьма", где в разное время до официального задержания находились подозреваемые в терактах. Там их пытали, после чего они подписывали признательные показания.