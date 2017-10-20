Игра мускулами: авиация РФ показала, как будет отражать нападение на захваченные украинские вышки (видео)

Авиация Черноморского флота России показала, что будет с флотом Украины в случае нападения на нефтяные вышки или корабли под российским флагом, передает ren.tv. Самолеты Су-30 были наведены на групповую цель, которую изображали малые ракетные катера российского Черноморского флота.

Читайте такжеТурчинов: когда Россию признают агрессором, ездить туда смогут только разведчики и шпионыВ роли мишени для самолетов выступал списанный катер. На видео запечатлен выход Су-30 СМ на цель, выполнение ими противозенитного маневра и уничтожение цели бомбометанием.

Кроме того, авиация использовала средства радиоэлектронной борьбы и постановки помех.

Эти маневры предназначались для того, чтобы показать соседним странам, что российские ВВС могут поражать и малую цель.