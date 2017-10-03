В проекте о реинтеграции Донбасса будет определен статус оккупированных территорий и страны-агрессора - Геращенко

В законопроекте о реинтеграции Донбасса будет четко определен статус временно оккупированных территорий и страны-агрессора.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первое заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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«Если говорить о законопроекте, то очень важно, что это восстановление территориальной целостности. Там будет четко определен статус временно оккупированных территорий и страны-агрессора, которая ее оккупировала, - РФ. Эта новелла является очень важной в контексте наших дипломатических переговоров о возможной миротворческой миссии. Очевидно, что страна-агрессор не может быть миротворцем, не может давать представителей в миротворческую миссию. Поэтому Украина настаивает, что в возможной миссии не может быть представителей РФ. Также там будет одна новелла, которая касается усиления позиции наших дипломатов в контексте сохранения санкций против РФ», - рассказала Геращенко.

Она также отметила, что «Украина не даст ни одного шанса снять санкции с РФ».

«Мы будем бороться за продление санкций, и для этого будет одна новелла в законопроекте, который предложит президент Украины. В этом законопроекте будет делаться особый акцент на безопасности и на гуманитарном блоке. Будет делаться акцент на политико-дипломатическом пути урегулирования конфликта, но при этом будут созданы все условия для того, чтобы усиливать украинскую армию и, собственно, будет заложена и терминология, которая позволит гармонизировать украинское законодательство, международное законодательство с реальным положением вещей, которое сегодня на Донбассе. Согласно украинскому законодательству, для того, чтобы миротворческая миссия могла войти, получить мандат и работать на украинской земле, для этого требуется разрешение парламента», - рассказала политик.

На уточняющее вопрос, как определен статус Крыма в законопроекте, Геращенко сказала: «Давайте дождемся 4 октября, ознакомимся полностью с текстом законопроекта. Единственное, что я хочу сказать, - вопрос Крыма остается в центре внимания украинской власти на всех международных переговорах. Никакой сдачи Крыма и этих страшилок, что Крым можно менять на Донбасс, не происходит. Наоборот, мы сейчас значительно умножаем наши усилия для того, чтобы вопрос возвращения Крыма оставался на повестке дня», - подчеркнула она.