Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-начальника управления МВД в Киеве Коряка

Генеральной прокуратурой проводится досудебное расследование в уголовном производстве о превышении служебных полномочий бывшими президентом Украины Виктором Януковичем, министром внутренних дел Виталием Захарченко и начальником ГУ МВД в Киеве Валерием Коряком и другими лицами при незаконном лишении свободы личного помощника, ныне покойного Митрополита Киевского и всей Украина Владимира (Сабодана) - Александра Драбинко.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"В указанном производстве сообщено о подозрении В.Януковичу, В. Захарченко и В. Коряку и в суд направлены соответствующие ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Постановлением Печерского районного суда г. Киева от 11 августа ходатайство следователя удовлетворено и дано разрешение на осуществление специального досудебного расследования относительно Коряка.

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Как сообщал УНИАН, по данным следствия, Янукович в 2013 году для дальнейшей узурпации власти решил создать организованную группировку, которая бы в результате противоправных действий заставило митрополита Владимира добровольно отказаться от исполнения своих обязанностей с целью назначения в дальнейшем наместником УПЦ МП более лояльного к действующей власти лица.

Ответственным, как отмечает следствие, за решение этих вопросов был определен народный депутат Вадима Новинский. В дальнейшем по поручению тогдашнего министра внутренних дел Захарченко руководство ГУ МВД Украины в Киеве начало собирать компрометирующие материалы на лиц из ближайшего окружения Сабодана с целью давления на него, а позже было органиковано похищение двух монахинь и самого Драбинко, котоорый долгое время содержался в разных местах в Киеве и Киевской области под охраной сотрудников МВД.

8 декабря 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Новинского, которого ГПУ подозревает в причастности к организации незаконного лишения свободы Драбинко.

7 января 2017 Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Януковича, Захарченко и Коряка в уголовном производстве по организации похищения Драбинко.

25 июля суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего начальника МВД Захарченко.