Дело Шабунина: прокуратура проверит причастность пострадавшего к журналистике и мотивы избиения

Информация о причастности потерпевшего Всеволода Филимоненко к журналистской деятельности, а также мотивы нанесения ему председателем правления ОО «Центр противодействия коррупции» Виталием Шабуниным телесных повреждений будет тщательно проверена, после чего принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, сегодня следователь Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции при процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 4 сообщил Шабунину о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение телесного повреждения средней тяжести, то есть умышленное повреждение, которое не опасно для жизни, но вызвало длительное расстройство здоровья).

В ходе досудебного расследования установлено, что 8 июня руководитель общественной организации, находясь на ул. Лебедева в Киеве, «в ходе внезапно возникшего конфликта нанес гражданину Ф. удар кулаком в лицо, чем нанес последнему телесные повреждения средней степени тяжести».

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«Указанные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами, в частности видеозаписью, где зафиксировано непосредственно совершение уголовного преступления, протоколом следственного эксперимента, заключением судебно-медицинской экспертизы, показаниями свидетелей и т.д.», говорится в сообщении.

«Вместе с тем, учитывая обращение в правоохранительные органы представителей СМИ и общественности о несоответствии потерпевшего статусу журналиста, статья о причинении телесных повреждений в связи с осуществлением им профессиональной деятельности пока не инкриминируется. Информация о причастности потерпевшего к журналистской деятельности, а также мотивах нанесения телесных повреждений, будет тщательно проверена, после чего принято соответствующее процессуальное решение. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается», отметили в прокуратуре.

Как сообщалось, "Центр информации о правах человека" заявил о конфликте между Шабуниным и Всеволодом Филимоненко возле Днепровского военкомата Киева. Тогда Филимоненко прыснул из газового баллончика в лицо Шабунину. Председатель Центра противодействия коррупции заявил, в свою очередь, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.

2 августа стало известно, что следственное управление Фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Шабунин считает дело об избиении им Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", заказным.

Он заявил, что «действительно ударил человека, я это признаю и готов нести за это ответственность. Правда, был ли он журналистом? Нет, не был. Есть ли там избиение средней тяжести? Я очень сомневаюсь. Это была моя не первая с ним встреча, он систематически провоцировал меня, унижал мою семью и близких». «Я озвучил ему, за что я его ударил. Он, манипулируя на смерти друга нашей работницы, члена нашего правления (Центра противодействия коррупции), довел ее до слез, специально оказывал давление и довел ее до истерики. Это вред, причиненный намеренно, именно за это я его ударил», - пояснил Шабунин.