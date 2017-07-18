Довгий: Я не собираюсь закрывать никакие дела по сроку давности. Я собираюсь пройти весь процесс

Народный депутат Олесь Довгий готов пройти через судебный процесс, чтобы получить решение, которое станет логическим завершением в его деле. Об этом он заявил в интервью изданию Lb.ua.

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«Я не собираюсь закрывать никакие дела по сроку давности. Я собираюсь пройти весь процесс. Довести его до логического завершения. И получить то решение, которое будет понятным вам, вашим коллегам, понятным для общества. Потому что если я закрою этот вопрос по срокам давности, это будет то же самое, что держаться за неприкосновенность. Такого не будет», -- заявил депутат.

По словам Довгого, он сам заинтересован в том, чтобы в этом деле была поставлена точка, поскольку многие не до конца понимают, в чем заключаются функции секретаря Киевсовета и каковы его полномочия.

«Я хочу, чтобы люди поняли функцию секретаря горсовета. Потому что секретарь горсовета, особенно киевского - при том политическом или публичном окрасе, который был и есть - является практически единственным публичным лицом. И он аккумулировал в себе весь публичный негатив. Чтобы я мог идти дальше, должен все мифы, созданные за 10 лет, развенчать. Я принял решение, что потрачу на это столько времени, сколько будет необходимо», - подчеркнул парламентарий.

По словам Олеся Довгого, он не может спрогнозировать, на какое время затянется процесс досудебного разбирательства, однако пообещал, что он и его адвокаты будут стремиться получить ответы как можно быстрее и вывести это дело из политической плоскости в юридическую. При этом нардеп не исключает варианта, что дело рассыплется в процессе рассмотрения и будет закрыто до суда из-за недостаточности оснований.