Депутату Довгому в ближайшее время предъявят подозрение - Луценко

Следователи в ближайшее время предъявят подозрение народному депутату от группы «Воля народа» Олеся Довгому, с которого парламент 11 июля снял неприкосновенность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил на заседании парламента.

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"Досудебное следствие в ближайшее время предъявит ему подозрение и будет работать над обвинительным актом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что 19 июня направил генпрокурору Луценко представление на снятие депутатской неприкосновенности с Довгого в рамках расследования уголовного производства относительно незаконного выделения участков в Киеве в 2007-2009 годах.

21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебным положением, совершенным в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков в заказнике "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га.

Довгий отвергает все обвинения.

11 июля Верховная Рада лишила Довгого депутатской неприкосновенности.