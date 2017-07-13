Депутату Довгому в ближайшее время предъявят подозрение - Луценко
Луценко заявил, что следствие будет работать над обвинительным актом.
Следователи в ближайшее время предъявят подозрение народному депутату от группы «Воля народа» Олеся Довгому, с которого парламент 11 июля снял неприкосновенность.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил на заседании парламента.
Читайте такжеЛуценко: дело Добкина очень похоже на дело Довгого
"Досудебное следствие в ближайшее время предъявит ему подозрение и будет работать над обвинительным актом", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что 19 июня направил генпрокурору Луценко представление на снятие депутатской неприкосновенности с Довгого в рамках расследования уголовного производства относительно незаконного выделения участков в Киеве в 2007-2009 годах.
21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебным положением, совершенным в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков в заказнике "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га.
Довгий отвергает все обвинения.
11 июля Верховная Рада лишила Довгого депутатской неприкосновенности.