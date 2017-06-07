Сегодня Рада рассмотрит обращение к ЕП по дополнительным торговым преференциям для Украины (событие завершено)

10:45, 07 июня 2017
Политика
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Также сегодняшней повесткой дня предусмотрена ратификация ряда международных соглашений с Молдовой, Черногорией и Словенией.

Повесткой дня предусмотрена ратификация Европейского соглашения о передаче заявлений о правовой помощи / фото УНИАН

Сегодня Верховная Рада рассмотрит проект постановления об обращении в Европейский парламент относительно введения дополнительных торговых преференций ЕС для товаров происхождением из Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой дня планируется ратифицировать ряд международных соглашений с Молдовой, Черногорией и Словенией, а также ратифицировать Европейское соглашение о передаче заявлений о правовой помощи.

Также Рада рассмотрит вопрос ратификации дополнительных протоколов к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей.

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