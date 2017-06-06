Верховная Рада приняла законопроект о совместном с ЕС совершенствовании пограничной инфраструктуры

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о трансграничном сотрудничестве, который позволит улучшить управление приграничной инфраструктурой и реализовать совместные со странами Европейского Союза проекты по ее усовершенствованию.

За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

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«На практике часто возникает ситуация, когда европейские партнеры готовы выделить средства на проекты, но украинская сторона не может своевременно и в полном объеме выполнить собственные обязательства по софинансированию. Поэтому такие проекты либо вообще не реализовываются, либо задерживаются во времени. Поэтому существует необходимость усовершенствовать правовые рамки, которые сделают возможными новые организационно-правовые формы двустороннего сотрудничества», - сказала глава подкомитета Комитета по вопросам европейской интеграции Оксана Юринец, представляя законопроект.

По ее словам, на данный момент трансграничное сотрудничество регламентируется законом от 2004 года, который не учитывает изменений в европейской политике и новые формы сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября прошлого года Верховная Рада приняла постановление «О рекомендации парламентских слушаний на тему «Трансграничное сотрудничество как фактор евроинтеграционных процессов Украины»». Парламенту было рекомендовано внести изменения в действующее законодательство Украины относительно надлежащей координации и создания механизма предоставления государственной поддержки проектам трансграничного сотрудничества и международной технической помощи, отобранных для финансирования за счет ЕС, в виде необходимого софинансирования их реализации (полного или частичного).