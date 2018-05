В ЕС определились с датой переговоров по "безвизу" для Украины - СМИ

Институты ЕС проведут трехсторонние переговоры о предоставлении «безвиза» Украине 28 февраля.

Об этом сообщил собственный корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

«Триалог по визовой либерализации для Украины между Европарламентом, Еврокомиссией и ЕС состоится 28 февраля», - написал Йозвяк.

