СМИ узнали, когда украинцы будут ездить в ЕС без виз

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" "Безвиз до отпуска: в ЕС согласовали, когда возьмутся за отмену виз для Украины".

"Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает – летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля", - говорится в статье.

Для разблокирования украинского безвиза ЕС должен окончательно одобрить "механизм приостановки". Процедура его принятия ориентировочно продлится до конца февраля.

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В марте можно рассчитывать на начало триалога относительно Украины (в случае Грузии он забрал только один день), в апреле – перевод и рассмотрение документа в Европарламенте, в мае – на одобрение Советом ЕС.

Если отклонений от графика не будет, июнь станет датой начала работы безвизового режима Украины с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 24 января еврокомиссар по переговорам о расширении и европейской политики соседства Иоганнес Ган заявил, что ожидает решения о предоставлении Украине безвизового режима за 2-3 месяца.