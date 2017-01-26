Полторак уволил уснувшего на заседании комитета генерала - советник заместителя министра

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник заместителя министра обороны и советник министра информполитики Алина Фролова.

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"Только что Полторак на заседании Комитета реформ МОУ уволил генерала, который спал. С формулировкой "о каких реформах может идти речь, если генералы спят". Я под впечатлением... Круто!", - написала она.

Фамилия генерала пока не называется.

Ранее Полторак заявлял, что Украина не может растягивать процесс приведения Вооруженных сил к стандартам НАТО из-за продолжающеюся российской агрессии.