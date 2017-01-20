Полторак объяснил, почему Украина не может растягивать процесс приведения ВСУ к стандартам НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с Государственным секретарем по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Майклом Фэллоном.

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"Дело в том, что планы действительно очень амбициозные, но учитывая ситуацию, сложившуюся сегодня у нас в Украине, военную угрозу, военную агрессию, у нас просто нет времени для того, чтобы растягивать этот процесс", - отметил Полторак, комментируя реалистичность планов, предусмотренных в Стратегическом оборонном бюллетене по приведению ВСУ к полной совместимости с силами НАТО до 2020 года.

Вместе с тем он подчеркнул, что реформа оборонного ведомства очень чувствительная.

"Мы не имеем права на эксперименты и ошибки, потому что мы можем потерять управление Вооруженными силами, и это будет непосредственно угроза территориальной целостности Украины", - сказал министр.

Он признал, что «задачи чрезвычайно трудные по переходу на стандарты Альянса и завершению реформирования до 2020 года». Но, по его словам, он лично не видит угроз для выполнения этого плана.

«Единственная у меня есть оговорка, она связана с тем, что реформа оборонного ведомства чрезвычайно ценная, и конечный успех проведения реформ в Министерстве обороны будет зависеть от реформ в экономике, наших финансовых возможностей и бюджета Министерства обороны", - добавил Полторак.