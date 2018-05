ЕС в следующем месяце может продлить санкции против Януковича и Ко - СМИ

Евросоюз скорее всего продлит санкции против экс-президента Виктора Януковича и его соратников в феврале этого года. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода из Брюсселя Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Согласно его сообщению, санкции против Януковича и Ко планируется продлить на год.

"Дипломаты ЕС сегодня обсудили продление на год санкций против Януковича и 15 его соратников, что скорее всего произойдет в феврале", - написал он.

