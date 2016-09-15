Суд ЕС частично удовлетворил жалобы Януковичей и Клюева на санкции

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято в Люксембурге.

Читайте такжеПутин рассказал о ходе строительства "общенационального проекта" – Керченского моста

“Сегодняшним решением Общий суд аннулирует замораживание активов, которое налагалось на них на период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года. Однако Общий суд подтвердил замораживание денежных средств, введенное в период с 6 марта 2015 года до 6 марта 2016 года», - говорится в решении.

Как пояснил суд, относительно первого периода было сделано заключение, что, как и в отношении санкций против экс-первого заместителя главы Администрации президента Украины Януковича Андрея Портнова и Николая Азарова Совет ЕС признал троих украинцев ответственными за незаконное присвоение денежных средств исключительно на основании письма от 3 марта 2014 от Генеральной прокуратуры Украины, в котором говорилось о начале расследования относительно деятельности этих лиц и были установлены факты хищения бюджетных средств в значительных объемах и дальнейшего незаконного перевода их за пределы Украины.

"Общий суд считает, что данное письмо не содержит каких-либо деталей относительно конкретных действий троих украинцев, которые обвиняются в совершении или в ответственности за эти акты", - констатировал суд.

"Общий суд пришел к заключению, что замораживание активов троих украинцев не отвечает критериям внесения в (санкционный) список и, следовательно, аннулирует меры пресечения за период с 6 марта 2014 года до 5 марта 2015 года", - говорится в решении.

Относительно второго периода - с 6 марта 2015 года до 6 марта 2016 года - Общий суд считает, что решение ЕС о санкциях оправдывает тот факт, что действия, которые классифицируются как хищение государственных средств, является нарушением закона.

Общий суд также установил, что Совет ЕС, чтобы оправдать введение ограничительных мер против экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра и Клюева, руководствовалась письмами от украинской власти от 10 октября 2014 г. и 30 декабря 2014 г.

"Эти письма содержат отчет о прогрессе в различных расследованиях в отношении этих троих граждан Украины и предоставляют достаточно доказательств того, что когда в марте 2015 года решение о замораживании их денежных средств было продолжено, эти лица были фигурантами уголовных производств в связи с незаконным присвоением государственных средств или активов", - отметил суд.

По информации Deutsche Welle, в решении суда говорится о том, что, замораживая счета Виктора Януковича, его сына Александра и бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева, Брюссель опирался на недостаточно основательную фактическую базу. Дело в том, что решение Европейского Совета тогда основывалось исключительно на письме за подписью генерального прокурора Украины Олега Махницкого, в котором указывалось на существование подозрений в отношении Януковича и его окружение в разворовывании государственного имущества. Зато, убеждены европейские судьи, для внесения в санкционного списка указанных лиц необходимо было отталкиваться от существования уголовных дел с определенной доказательной базой. Впрочем, на момент принятия санкций никаких дел еще не существовало.

Однако отмена санкций за 2014 год не стало основанием для разморозки активов Януковича и других истцов. На сегодня уже действующее решение Совета ЕС о продлении санкций от марта 2016 года. Суд постановил исключить истцов из списка 2014 года. Санкции ЕС ежегодно продляются отдельным юридическим актом. Решение от 2016 о продлении санкций бывший украинский президент, его сын и Андрей Клюев уже обжаловали несколько месяцев назад. Впрочем, решение по этому иску ожидается не ранее второй половины следующего года.

Как сообщал УНИАН, в июне Украина подала апелляционные жалобы на процедурные постановления Общего суда ЕС по делам семьи Януковича. Ранее суд отменил санкции против погибшего младшего сына экс-президента - Виктора.

В ответ на кризис в Украине, который начался в конце 2013 года, Совет ЕС 5 марта 2014 года принял решение заморозить активы некоторых лиц, которые подозревались в хищении государственных средств. 5 марта 2015 года эти лица были указаны в санкционном списке как "лица, которые являются субъектами уголовного дела в Украине по расследованию преступлений, связанных с растратой украинских государственных средств и их незаконного перевода за пределы Украины". 6 марта 2015 года список был продлен еще на один год. Причиной продления стало то, что они были субъектами уголовного дела за хищение государственных средств.