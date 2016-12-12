Интерпол примет решение по розыску Онищенко в начале следующего года

Об этом ЛІГА.net сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

На сегодняшний день Интерпол не принимал никаких решений по объявлению или не объявлению в розыск Онищенко.

Тракало сообщил, что, согласно ответу генерального секретаря Интерпола, рассмотрение этого вопроса планируется на следующей сессии комиссии по контролю за файлами Интерпола. Сессия пройдет 23-26 января 2017 года.

Как известно, 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко как подозреваемого в организации "газовой схемы", в результате которой государству был нанесен ущерб на 3 млрд грн. Но до того Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

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Позже стало известно, что в НАБУ взялись за проверку информации о якобы "компромате" скандального нардепа Александра Онищенко на президента Петра Порошенко. Однако тогда отмечалось, что возбуждать уголовное дело на основе обнародованной информации Онищенко, НАБУ не может.

Депутат утверждает, что он в течение года записывал свои разговоры с президентом Украины на наручные часы с диктофоном. Кроме того, Онищенко обвинил Администрацию президента в скупке за наличные голосов в Верховной Раде, которое происходило через него и нескольких других депутатов. 6 декабря была обнародована аудиозапись разговора Онищенко якобы народным депутатом Олесем Довгим.

На записи собеседники обсуждают схему его освобождения от уголовной ответственности. Довгий уже подтвердил, что дважды встречался с Онищенко за рубежом. Однако, по его словам, он просто убеждал Онищенко сотрудничать со следствием, компенсировав нанесенный бюджету страны ущерб.