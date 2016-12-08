НАБУ призывает Онищенко передать им свои "записи", а не заниматься политизацией дела

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном брифинге с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницьким сегодня в Киеве.

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«Мы будем обращаться к господину Онищенко именно в рамках этого производства для того, чтобы он предоставил нам записи, которые он имеет, если он их имеет и для того, чтобы мы дали оценку этим записям, а не передавал эти записи, с его слов, иностранным спецслужбам», - заявил он.

«Фактически единственная цель этих заявлений, единственная цель обнародования этих записей – это политизация этого дела, в котором он фигурирует», - добавил Сытник.

«Мы зарегистрировали производство, мы даем господину Онищенко возможность, если он действительно желает эти записи обнародовать предоставить их нам, провести расследование и дать оценку, а не заниматься политизацией своего дела и попыткой дискредитировать других людей, для того, чтобы все потихоньку забыли о его деле. Мы не забудем про это дело, там 3 млрд убытков», - заявил Сытник.

Как сообщал УНИАН, ранее в НАБУ заявили о готовности встретиться с Онищенко для получения «записей» в том месте, где будет удобно обеим сторонам.

Недавно Онищенко заявил, что передал спецслужбам США «компромат» на президента Петра Порошенко. Депутат утверждает, что он в течение года записывал свои разговоры с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.

Кроме того, Онищенко обвинил Администрацию президента в скупке за наличные голосов в Верховной Раде, которое происходило через него и нескольких других депутатов.

6 декабря была обнародована аудиозапись разговора Онищенко якобы народным депутатом Олесем Довгим. На записи собеседники обсуждают схему его освобождения от уголовной ответственности.

Довгий уже подтвердил, что дважды встречался с Онищенко за рубежом. Однако, по его словам, он просто убеждал Онищенко сотрудничать со следствием, компенсировав нанесенный бюджету страны ущерб.

*** 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко как подозреваемого в организации «газовой схемы», в результате которой государству был нанесен ущерб на 3 млрд грн.

Но до того Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.