Онищенко показал часы, на которые он якобы записывал свои разговоры с Порошенко

Александр Онищенко показал те самые часы, при помощи которых он якобы осуществлял записи бесед с Петром Порошенко.

Об этом пишет "Страна".

"Это абсолютно неприметные наручные часы, которые мне принес лондонский детектив. Внутри механизма встроен диктофон. Именно на них и было записано большинство разговоров, в том числе и с Порошенко. Почему я не пользовался телефоном объяснить очень легко. Все гаджеты типа мобильных и планшетов, забирает охрана при входе в Администрацию президента", - рассказал Александр Онищенко изданию.

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Соообщается, что часы нардепа Онищенко - абсолютно неизвестного бренда. Они умеют записывать аудио и видео. Стоят порядка 62 долларов с картой памяти на 64 Мб. Наручные часы с диктофоном и камерой практически не отличаются от обычных вариантов исполнения, за что их и ценят. То есть на глаз невозможно определить есть ли на них звукозаписывающее устройство.

Флешка находится под задней частью корпуса. Зачастую при подсоединении к компьютеру часы определяются как обычный съемный накопитель.

Основные функции таких часов, помимо показа времени и календаря, это запись аудио и видео. Включение записи происходит различными способами (зависит от модели). Но практически все производители пытаются сделать процесс более простым и незаметным, но при этом предотвратить случайное включение. Ведь в режиме записи часы могут работать только около 2-4 часов, как сообщает издание.

Як сообщал УНИАН, народный депутат Александр Онищенко заявил о передаче "компромата" на президента Петра Порошенко Соединенным Штатам Америки. По информации СМИ из нескольких источников, в течение года Онищенко записывал свои разговоры с президентом Украины на ручные часы с диктофоном.