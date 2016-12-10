ГПУ не исключает влияния на события в Одессе 2 мая "третьей силы", в том числе других государств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Горбатюк заявил на пресс-конференции в Одессе вечером 9 декабря.

Он пояснил, что расследование указанных событий осуществляется следственными органами различных правоохранительных структур. Непосредственно массовые беспорядки расследуют специалисты ГУ Нацполиции в Одесской области, правомерность действий правоохранителей во время беспорядков – Департамент специальных расследований Генпрокуратуры, а расследование в отношении должностных лиц ГУ ГСЧС в области проводит Главное следственное управление Нацполиции Украины.

«Это не совсем правильно с точки зрения построения работы по проведению комплексного расследования. Было бы важно все эти усилия объединить для того, чтобы максимально скоординировать свою деятельность», - подчеркнул Горбатюк. Он отметил, что неоднократно обращался с данным предложением к вышестоящему руководству. Однако вопрос пока остается не решенным.

По его словам, следствие также устанавливает, имел ли место факт влияния на события в Одессе «какой-то третьей силы, в том числе, представителей других государств».

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Горбатюк отметил, что в настоящее в возглавляемом им департаменте численность следователей и прокуроров сокращена на 60 человек. Он считает, что данный департамент вполне способен осуществить комплексное расследование событий 2 мая, но для этого нет необходимого человеческого (нужно увеличить штат) и материального ресурса.

В частности, у следственных органов имеются существенные проблемы с проведением различных экспертиз, например, баллистической.

«В Украине на сегодняшний день имеется единственный микроскоп немецкого производства, позволяющий оперативно и качественно осуществить экспертизу», - сказал Горбатюк. По его словам, в текущем году Генпрокуратура 4 раза обращалась в Кабмин с просьбой о приобретении хотя бы еще одного аналогичного микроскопа.

Он отметил, что для проведения ряда экспертиз следователи прокуратуры вынуждены обращаться в другие ведомства – Минюст, Минздрав, Нацполицию.

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«Приходится оплачивать экспертизу, чего мы делать не должны, но вынуждены, поскольку у этих ведомств нет соответствующих материальных ресурсов», - сказал Горбатюк. Он пояснил, что ежедневно происходит большое количество уголовных преступлений, требующих неотложных экспертиз. В результате затягиваются сроки проведения следствия и передача материалов в суд.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли во время пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), в других - другие меры.