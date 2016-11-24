Нападение на культцентр Украины в Москве и сожжение флага: появились фото и видео
Группа хулиганов напала на культурный центр Украины в Москве, сожгла украинский флаг и сделала провокационную надпись на стене здания.
Инцидент произошел 22 ноября.
Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест российской стороне, подчеркнув требование неотложного расследования нападения на Культурный центр Украины в Москве и призвав к публичности судебного приговора всем причастным к его совершению.
В сети уже появились фото и видео нападения:
Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Москве сотрудники Культурного центра Украины из числа граждан России захватили здание Центра, назначенного Украиной гендиректора Владимира Ионова не пускали на рабочее место, а в его кабинете сменили замок.
Как пояснил представитель омбудсмена Украины в России Владимир Шрейдлер, двери заблокировали сотрудники, которые поддерживают боевиков на Донбассе.
Позже в Государственном управлении делами сообщили, что Национальный культурный центр Украины в Москве работает в штатном режиме.