Нападение на культцентр Украины в Москве и сожжение флага: появились фото и видео

Инцидент произошел 22 ноября.

Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест российской стороне, подчеркнув требование неотложного расследования нападения на Культурный центр Украины в Москве и призвав к публичности судебного приговора всем причастным к его совершению.

В сети уже появились фото и видео нападения:

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Москве сотрудники Культурного центра Украины из числа граждан России захватили здание Центра, назначенного Украиной гендиректора Владимира Ионова не пускали на рабочее место, а в его кабинете сменили замок.

Как пояснил представитель омбудсмена Украины в России Владимир Шрейдлер, двери заблокировали сотрудники, которые поддерживают боевиков на Донбассе.

Позже в Государственном управлении делами сообщили, что Национальный культурный центр Украины в Москве работает в штатном режиме.