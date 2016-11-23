В Москве напали на Культурный центр Украины и сожгли флаг: МИД требует расследования

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины крайне возмущено фактом преступного надругательства в России над государственным символом Украины – поджогом Государственного Флага, совершенным во время нападения на помещение Национального культурного центра Украины в Москве группой радикально настроенных молодчиков 22 ноября 2016 года», - говорится в сообщении.

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О спланированном и санкционированном характере подобных акций свидетельствует систематичность их проведения под стенами украинского заведения в самом центре российской столицы, а также отсутствие должной реакции со стороны правоохранительных органов, считают в МИД.

«Указанные события вокруг украинского учреждения, которое осуществляет исключительно мирную, просветительскую деятельность, расцениваются в Украине как откровенная провокация, целью которой является разжигание межнациональной розни и искусственное навязывание российскому обществу антиукраинской агрессии», - отмечают в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Москве сотрудники Культурного центра Украины из числа граждан России захватили здание Центра, назначенного Украиной гендиректора Владимира Ионова не пускали на рабочее место, а в его кабинете был заменен замок.

Как пояснил представитель омбудсмена Украины в России Владимир Шрейдлер, двери заблокировали сотрудники, которые поддерживают боевиков на Донбассе.

Позже в Государственном управлении делами сообщили, что Национальный культурный центр Украины в Москве работает в штатном режиме.

*** В Центре работают курсы украинского языка, магазин «Украинская книга» и библиотека имени Богдана Ступки. Ежегодно в библиотеке проводится около 60 книжных и книжно-документальных выставок к государственным праздникам Украины, юбилейным датам выдающихся украинцев. Читателями библиотеки имени Богдана Ступки являются главным образом представители украинской диаспоры в России, студенты и аспиранты, слушатели курсов украинского языка. Работает украинская воскресная школа имени Павла Поповича, учебная программа которой предусматривает изучение украинского языка и литературы, народных обычаев и обрядов, истории Украины, украинской музыкальной культуры, рисования и украинского народного танца.