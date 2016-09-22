Национальный культурный центр Украины в Москве работает в штатном режиме - Госуправление делами

Об этом сообщила пресс-служба Государственного управления делами.

В ведомстве отметили, что будет проведена проверка фактов относительно ситуации, которая сложилась в коллективе Национального культурного центра Украины в Москве.

Читайте такжеРоссия разблокировала работу Культурного центра Украины в Москве

По результатам проверки будут приняты все необходимые меры для нормализации работы Центра в соответствии с действующим законодательством и межправительственными соглашениями.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Москве сотрудники Культурного центра Украины из числа граждан России захватили здание Центра, назначенного Украиной гендиректора Владимира Ионова не пускали на рабочее место, а в его кабинете сменили замок.

Как пояснил представитель омбудсмена Украины в России Владимир Шрейдлер, двери заблокировали сотрудники, которые поддерживают боевиков на Донбассе.