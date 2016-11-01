В МИД считают, что правительство Нидерландов предотвратило рассмотрение в парламенте отзыва Ассоциации с Украиной

Об этом она сказала в эфире «5 канала».

Как отметила дипломат, то, что сегодня глава правительства Нидерландов Марк Рютте вместе с министром иностранных дел Бертом Кундерсом обратились к парламенту с письмом, в котором излагают свою позицию относительно дальнейшего рассмотрения вопроса ратификации Соглашения об ассоциации, является результатом очень большого количества консультаций на разном уровне.

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Зеркаль подчеркнула, что такие консультации проводились для поиска политического консенсуса в Нидерландах.

"В начале прошлой недели это выглядело очень грустно. Поскольку единственный выход, который предлагался, это внесение в парламент премьером Рютте проекта закона об отзыве ратификации, потому что у него не было голосов в коалиции для того, чтобы он мог двигаться дальше, и завершить процесс ратификации", - отметила заместитель министра.

"То, что удалось достичь договоренности с оппозиционными силами, и что они поддерживают его стремление прийти к какому-то логическому завершению процесса ратификации, это действительно труд на всех уровнях с включением всех возможных рычагов влияния", - добавила Зеркаль.

По ее словам, последнее развитие событий вокруг Соглашения об ассоциации является толчком к диалогу между Нидерландами и Советом ЕС относительно поиска взаимоприемлемого решения.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Против проголосовал 61% участников референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений о дальнейших действиях после референдума по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

22 сентября премьер-министр Нидерландов Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части введения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. При этом он выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на остальные 27 стран-членов Европейского Союза и Украину.

В то же время 28 октября Рютте заявил, что пытается убедить оппозицию, голосов которой не хватает для ратификации Соглашения в Сенате, чтобы она поддержала ратификацию документа до 1 ноября.

Вместе с тем сегодня, 31 октября, правительство Нидерландов обратилось к парламенту страны с письмом, в котором говорится о том, что в интересах государства важно ратифицировать Соглашение об ассоциации.

Отмечается, что правительство Нидерландов планирует до 15-16 декабря продолжить переговоры с Украиной, ЕС и нидерландскими оппозиционными партиями для достижения компромисса, который позволит ратифицировать Соглашение об ассоциации и, в то же время, учесть результаты референдума в стране.