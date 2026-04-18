'Черная смерть': почему люди считают, что эта птица прилетела 'из ада'

Исследователь объясняет, что негативный образ баклана сформировали культура, мифы и человеческая склонность делить природу на "хорошее" и "плохое".

Птица, которую называют "птицей из ада", "черной смертью" и даже "рыбным террористом", стала одной из самых противоречиво воспринимаемых в мире. Речь идет о баклане – виде, который рыбаки часто презирают, а литература и искусство веками закрепляли за ним негативный образ, пишет The Economist.

Однако, как отмечает профессор английского языка из Королевского колледжа Лондона Гордон Макмаллан, проблема заключается не в птице, а в человеческом восприятии природы.

"Баклан попал под влияние тенденции человеческой культуры сортировать животных по бинарным категориям "хорошие" и "плохие", – подчеркивает он.

В своей новой работе исследователь описывает "культурную историю жадности и предрассудков", где баклан становится примером того, как общество формирует репутацию животных через страхи и стереотипы.

Литература и мифы против реальности

Негативный образ птицы усиливали и классические авторы. В произведениях Уильяма Шекспира баклан часто ассоциировался с жадностью, а в поэме Джона Милтона "Потерянный рай" дьявол даже изображен в его облике.

Частично предубеждение объясняется внешностью птицы – ее темным оперением и характерной позой с раскрытыми крыльями, которая для людей выглядит угрожающе.

Наибольшее напряжение возникает из-за конкуренции за рыбу. Рыбаки часто обвиняют бакланов в чрезмерном вылове, однако, по словам Макмаллана, научные данные этого не подтверждают: их рацион не превышает норму для других рыбоядных птиц.

Также утверждения об "инвазивности" вида считаются ошибочными – численность бакланов восстановилась лишь после сокращения популяции в результате применения пестицидов и охоты в XX веке.

Что это говорит о людях

Ученый сравнивает отношение к бакланам с тем, как люди выбирают "любимые" и "нелюбимые" виды. Например, пеликанов часто символически связывают с самопожертвованием, тогда как бакланы получают негативные коннотации без объективных причин.

"Ни одна птица не может контролировать, как ее воспринимают", – заключает исследователь, добавляя, что история баклана скорее является отражением человеческих представлений, чем реального поведения животного.

