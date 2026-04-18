'Чемпионка растет': Могилевская рассказала об увлечениях старшей дочки

Певица раскрыла, чем сейчас занимается и где учится Мишель.

Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о спортивных достижениях и характере своей старшей дочери, 14-летней Мишель. Чем ее удивляет девочка, артистка призналась в интервью проекту "Наедине с Гламуром".

"У нее такой характер, что мне иногда немного страшно с ней. Потому что у нее такая сила, моя сила. Она сейчас занимается легкой атлетикой в профессиональном заведении, где действительно рождаются чемпионы. И она сейчас занимает призовые места – от первого до третьего. Серьезный ребенок. Олимпийская чемпионка растет. Я надеюсь", – сказала Наталья Могилевская.

О младшей дочери, Софии, Наталья Могилевская отметила, что она еще ходит в детский сад. Напомним, звезда ни разу не показывала лиц своих дочерей, несмотря на то, что иногда публикует с ними фото и видео в своих социальных сетях. Как признается сама певица, делает она это для того, чтобы уберечь девочек от лишнего внимания.

"Если раньше я была огнем, то сегодня я действительно стала и огнем, и водой. И дети меня меняют, и муж занял в моем сердце мужскую позицию, благодаря чему я смогла расслабиться", – сказала Наталья Могилевская.

Отметим, в 2023 году Наталья Могилевская вместе с мужем Валентином взяли из детского дома двух девочек. Она призналась, что дочери очень ее изменили.

Вас также могут заинтересовать новости: