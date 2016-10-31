Все еще возможна: правительство Нидерландов оценило вероятность ратификации ассоциации Украина-ЕС

Об этом говорится в письме премьер-министра Нидерландов Марка Рютте к парламенту страны, сообщают нидерландские СМИ.

«В письме к парламенту премьер-министр Марк Рютте пишет, что он считает возможным, чтобы Соглашение было урегулировано в некоторых моментах с тем, чтобы была учтена позиция тех, кто сказал «нет» на референдуме», - пишут СМИ.

Также в письме говорится о том, что в интересах государства важно ратифицировать Соглашение об ассоциации. «В последующие полтора месяца правительство продолжит переговоры со странами-членами ЕС и Украиной с целью вписать, что Соглашение об ассоциации не является шагом к членству в ЕС, и украинцы не будут иметь доступа к рабочему рынку ЕС. Также должно быть включено, что не будет военного сотрудничества и финансовой помощи», - передают содержание письма СМИ.

Кроме того, должно быть оговорено, что борьба с коррупцией в Украине будет центральной частью Соглашения. Относительно этих изменений необходимо достичь договоренностей во время Европейского Совета (саммита ЕС) 15-16 декабря. До этой даты правительство Нидерландов берет время для дальнейших переговоров.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Против проголосовал 61% участников референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

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22 сентября премьер-министр Нидерландов Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. При этом он выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на остальные 27 стран-членов Европейского Союза и Украины.

В то же время 28 октября Рютте заявил, что пытается убедить оппозицию, голосов которой не хватает для ратификации Соглашения в Сенате, чтобы она поддержала ратификацию документа, до 1 ноября.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 28 октября выразил надежду, что будет найдена политическая и юридическая формула разрешения ситуации, которая сложилась вокруг Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за референдума в Нидерландах.

В то же время Климкин отверг возможность внесения изменений в текст Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.