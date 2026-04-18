Новая RPG повторила успех Baldur’s Gate 3 – и установила абсолютный рекорд индустрии

Clair Obscur: Expedition 33 удалось забрать все высшие награды пяти самых престижных игровых премий.

Французская RPG Clair Obscur: Expedition 33 продолжает устанавливать рекорды индустрии и уже вошла в историю – проект стал всего лишь второй игрой после Baldur’s Gate 3, которой удалось завоевать главные награды на пяти престижных премиях, пишет GamesRadar.

Речь идет о церемониях The Game Awards, DICE Awards, Game Developers Choice Awards, Golden Joystick Awards и BAFTA. Историческое достижение RPG от студии Larian продержалось два года.

Успех "Экспедиции 33" оказался по-настоящему феноменальным. Игра не только регулярно получает главные награды, но и уже обошла таких гигантов, как Elden Ring, по общему числу GOTY-титулов – их у проекта больше 500 по всему миру.

В 2026 году RPG продолжила победную серию, забрав "Игру года" на BAFTA Games Awards и получив несколько дополнительных наград за сюжет, музыку и актерскую игру первого плана. На фоне такого успеха аналитики уже называют Clair Obscur одной из самых значимых RPG десятилетия и примером того, как относительно небольшая студия может конкурировать с крупнейшими AAA-проектами.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля 2025 года. Проект доступен на ПК (Steam, EGS), PlayStation 5 и Xbox Series. А в декабре для игры вышел патч с украинской локализацией.

Ранее разработчики Expedition 33 подтвердили, что это лишь одна история в более масштабной вселенной Clair Obscur. Студия планирует новые игры под этим брендом, каждая из которых будет представлять отдельный сюжет.

