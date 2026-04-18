Федоров: 100% логистики на фронте должны выполнять наземные работы

Украина ускоряет поставки наземных роботизированных комплексов (НРК) для фронта. 100% фронтовой логистики должны выполнять именно такие системы, заявил министр обороны Михаил Федоров во время встречи с производителями.

"Ключевая задача – удовлетворить запрос фронта на НРК и ускорить поставки в войска. НРК выполняют важные задачи по логистике и эвакуации на фронте. Только за март – более 9 000 миссий, выполненных военными. Наша цель – 100% фронтовой логистики должны выполнять роботизированные системы", – заявил министр.

По его словам, в первом полугодии 2026 года в соответствии с возросшей потребностью Украина заключит контракты на 25 000 НРК, которые будут постепенно поставляться на фронт. Это вдвое больше, чем за весь 2025 год. Агентство оборонных закупок уже заключило 19 контрактов на 11 млрд грн с производителями.

Федоров подчеркнул, что для ускорения поставок уже принят ряд решений:

разблокировали заключение контрактов даже при изменении стоимости. В начале года изменения в налоговом законодательстве повлияли на часть НРК – они подпадают под НДС, что потребовало пересмотра цен и сдвинуло сроки заключения контрактов. Сейчас Минобороны работает над комплексным решением этого вопроса;

синхронизировали финансирование и существенно увеличили объем закупок в год;

по заданию Минобороны АОЗ ускорила заключение контрактов;

МО запустило центр компетенций НРК при Минобороны, который вместе с военными и Генеральным штабом ускорит внедрение НРК на фронте и станет единым центром для производителей.

Кроме того, меняется подход к планированию. Федоров отметил, что уже в этом году производители получат контракты на следующий год. Это поможет бизнесу спрогнозировать производство и своевременно поставить необходимые объемы продукции.

"НРК – одно из самых динамичных направлений defence tech. В начале полномасштабной войны этого сектора фактически не существовало. Сегодня – полноценный рынок, созданный совместно с Brave1: 280+ компаний и 550+ решений. Для компаний Brave1 выдал 175 грантов", – заявил Федоров.

Параллельно Украина масштабирует другие направления, в частности инженерные комплексы для минирования и разминирования, боевые платформы для поражения, наземные камикадзе, автоматизированные турели для противодействия воздушным целям.

"Наш фокус – дешевые и эффективные ударные НРК, которые государство может быстро масштабировать", – добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Украина все чаще применяет наземных роботов для боевых операций из-за давления дронов. По данным Foreign Policy, в войне против России все большую роль играют наземные роботизированные платформы, поскольку Украина "сталкивается с давлением российских беспилотников и критической нехваткой пехоты".

В феврале министр обороны Михаил Федоров отметил более 7000 миссий наземных роботов и поставил цель перевести на роботов всю транспортировку на передовой.

Президент Владимир Зеленский сообщил о том, что впервые за время войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами – были задействованы наземные роботизированные комплексы и БПЛА. Операция была проведена без участия пехоты. Оккупанты сдались в плен.

