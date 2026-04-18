Популярная мазь коммунистической эпохи: стало известно, продается ли она сейчас

Этот бальзам ценили за универсальность и почти каждая советская хозяйка держала его в домашней аптечке.

Речь идет о тигровой мази, хорошо известной с коммунистической эпохи, которая годами была неотъемлемой частью домашних аптечек, пишет Kobieta. Она стала популярной благодаря универсальности – ее использовали при самых разных заболеваниях и лечении незначительных проблем со здоровьем.

Несмотря на время, ее до сих пор легко купить в аптеке.

Видео дня

Что такое тигровая мазь

Вокруг этого продукта было много мифов, в том числе и тот, что мазь содержит ингредиенты животного происхождения, но это неправда. Название "тигровая мазь" относится к китайскому знатоку трав Ао Чу Кину. Его сыновья расширили бизнес и вывели на рынок мазь с нарисованным на коробке тигром.

Сама же мазь создана из натуральных компонентов, таких как камфора, ментол и эфирные масла, включая гвоздику, каепут, корицу и мяту. В коммунистическую эпоху были доступны два варианта: белый и красный, причем последний отличался более сильным согревающим эффектом.

Применение тигровой мази

Препарат широко использовался для облегчения различных видов боли - от мышечных и суставных до ушибов и растяжений. Мазь также применялась при головной боли. Ее втирали в виски и благодаря содержанию ментола, боль проходила.

У мази было и множество других применений. При простуде ее наносили на грудь, чтобы облегчить дыхание и очистить дыхательные пути. Она также была эффективна при ревматических и менструальных болях, оказывая расслабляющее и обезболивающее действие.

Многие также использовали эту мазь при незначительных кожных заболеваниях – зуде, раздражении или укусах насекомых.

Издание заключило, что именно эта универсальность сделала тигровый бальзам таким широко известным и популярным на протяжении многих лет.

