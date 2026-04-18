Поражены сразу 4 объекта российской нефтепереработки: Генштаб раскрыл детали

Среди пострадавших есть даже нефтеналивной терминал РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области.

В ночь на 18 апреля украинские защитники нанесли удар сразу по четырем важным объектам нефтеперерабатывающей отрасли России в рамках снижения военно-экономического потенциала врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что целями атаки стали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области России. А именно "Новокуйбышевский" и "Сизранский" нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Также был поражен нефтеналивной терминал РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области и нефтеперекачивающая станция "Тихорецк" в Краснодарском крае.

"Все объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов. Масштабы нанесенного ущерба уточняются. Кроме того, поражен ряд мест хранения горюче-смазочных материалов врага на временно оккупированных территориях Украины, в частности в районе Мариуполя", – сообщили в Генштабе.

Видео дня

Также там добавили, что украинские защитники нанесли удары по расположениям ремонтных подразделений врага на временно оккупированных территориях Украины. В частности, речь идет о районах населенных пунктов Мангуш и Графское Донецкой области, а также Токмак в Запорожской области.

Удары по РФ: важные новости

Напомним, ранее Силы спецопераций поразили логистическую базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" недалеко от временно оккупированного Мариуполя. На месте удара были зафиксированы взрывы и масштабные пожары.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) также сообщал, что из-за ударов Сил обороны по нефтяной отрасли Россия теряет по 100 млн долларов ежедневно.

Вас также могут заинтересовать новости: