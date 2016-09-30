Нидерланды затягивают ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной - Геращенко

Об этом написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что вместе с народным депутатом Марией Ионовой встретилась с вице-президентом Европейского парламента Ричардом Чернецким.

«Выразили обеспокоенность позицией Нидерландов относительно ратификации Соглашения об ассоциации. Мы призываем нидерландскую сторону выполнять свои обязательства и отказаться от двойных стандартов по отношению к Украине, ведь Соглашение прошло соответствующие согласования, было ратифицировано всеми сторонами, оно не требует никаких изменений или уточнений, его сначала поддержал и парламент Нидерландов, и мы призываем правительство этой страны не затягивать с окончательной ратификацией, ссылаясь на референдум, которный носит рекомендательный характер», - заявила Геращенко.

Читайте такжеГройсман надеется, что ЕС примет решение по безвизовому режиму с Украиной в октябре

Также она обратилась к ЕП с просьбой выразить активную позицию по этому поводу. «Соглашение прошло все необходимые этапы согласования, подписания, ратификации, обсуждения, в том числе позитивное обсуждение в парламенте Нидерландов, и поэтому сейчас демонстрировать к Украине политику двойных стандартов – это нечестно и безответственно», – подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61% участников референдума, за – более 38%.

Сейчас Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений о дальнейших действиях после референдума о Соглашении об ассоциации Украина-ЕС.

Читайте такжеГеращенко просит Европарламент как можно скорее назначить докладчика по безвизовому режиму для Украины

В то же время 22 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части введения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

При этом глава правительства Нидерландов выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться действующим и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран-членов Европейского Союза и Украину.