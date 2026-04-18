Депутат: Есть случаи принудительной депортации украинских мужчин из Европы, их встречает ТЦК

Речь идет об единичных случаях, связанных с нарушениями, а не о систематической практике – официальных подтверждений нет.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко заявил о якобы единичных случаях принудительного возвращения украинских мужчин призывного возраста из стран Европейского Союза.

Как заявил нардеп в эфире программы"Суперпозиция", после возвращения таких граждан могут передавать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"Инструментарий есть. Но чтобы депортировать всех мужчин, нужны основания – это должен быть принятый закон или решение правительства, например, в Германии", – отметил депутат.

В то же время он подчеркнул, что речь идет не о массовой практике, а об отдельных случаях, связанных с нарушением законодательства в странах пребывания.

Горбенко также подчеркнул, что без системных решений такие меры будут малоэффективными, поскольку граждане могут свободно перемещаться между странами ЕС.

Принудительное возвращение украинцев домой

Как сообщал УНИАН, 15 апреля во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев и Берлин будут работать над тем, чтобы облегчить украинским гражданам, получившим убежище в Германии, возвращение на Родину.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинским защитникам, которые защищают государство на фронте, нужны ротации. По его мнению, компетентные службы Украины и Германии должны заняться вопросом тех украинцев, которые выехали за границу с нарушением украинского законодательства.

