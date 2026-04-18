Samsung раскрыла правду: почему больше нет компактных смартфонов

Samsung впервые прямо объяснила, почему компания перестала выпускать компактные смартфоны. Как оказалось, дело вовсе не в технологиях.

Как сообщает TechRadar, ответ прозвучал во время онлайн-сессии вопросов и ответов с участием топ-менеджера мобильного подразделения Samsung. По словам представителя компании, ключевая причина – изменение привычек самих людей.

Сегодня большинство людей предпочитают смартфоны с большими экранами, поскольку активно используют их для просмотра видео, игр и работы. В результате именно такие устройства стали доминировать на рынке, а компактные модели потеряли популярность.

В Samsung прямо заявили: размеры современных смартфонов – это отражение выбора самих покупателей. Иными словами, производитель лишь адаптировался под массовый спрос, а не отказался от маленьких устройств по техническим причинам. Это совпадает и с общей тенденцией индустрии – даже базовые флагманы сегодня оснащены экранами 6 дюймов и больше.

При этом полностью сегмент "компактных" решений не исчез. В качестве альтернативы пользователям предлагают складные смартфоны, например семейство Galaxy Z Flip. В сложенном виде такие девайсы остаются компактными, но при раскрытии предлагают большой экран

Также в корпорации отметили, что в будущем ставка будет делаться не только на форм-фактор, но и на новые технологии – в частности, на функции ИИ, которые должны стать "незаметной" частью повседневного использования.

В итоге тренд очевиден: классические компактные телефоны постепенно исчезают, а их нишу пытаются занять складные модели и уменьшенные версии флагманов.

Ранее сообщалось, что Apple вернет компактные смартфоны iPhone Mini, но в неожиданном виде. Складной iPhone Fold, который ожидается этой осенью, сможет удовлетворить запросы как фанатов компактных моделей, так и любителей больших экранов.

